Fors meer werklozen in de regio vanwege coronacrisis; vooral in Rivierenland en Achterhoek

NIJMEGEN - Het aantal mensen dat een werkloosheidsuitkering krijgt, is in de regio in één maand flink gestegen. Waar de regio het gemiddeld nog een stuk beter doet dan de rest van Nederland, vallen vooral in de Achterhoek en in Rivierenland harde klappen door de coronacrisis. Dat meldt het UWV.

In de Achterhoek en Rivierenland staan vooral horecamedewerkers, productiemedewerkers, vrachtwagenchauffeurs, magazijnmedewerkers en schoonmakers staan plots op straat. Zo worden er in Doetinchem in april 17 procent meer ww-uitkeringen uitbetaald ten opzichte van maart.

In de gemeenten Oost Gelre en Buren is dat 20 procent, in Neder-Betuwe 23 procent. De vier gemeenten zitten daarmee boven het landelijke gemiddelde.

Door de coronacrisis zitten in heel Nederland veel mensen plots zonder werk. De meeste banen verdwijnen in de horeca en bij de uitzendbureaus. Landelijk stijgt het aantal werkloosheidsuitkeringen in één maand tijd met 16,7 procent.

Gelderse cijfers beter dan de landelijke cijfers

In heel Gelderland zijn de cijfers iets beter. Voor de hele provincie geldt een stijging van 13,4 procent. Opmerkelijk is dat in Druten er slechts een hele kleine stijging te zien is. In die gemeente steeg het aantal werkloosheidsuitkeringen in een maand tijd met 3 procent.

Net als voor heel het land geldt dat de horeca in Gelderland zwaar getroffen is. Het aantal ww- uitkeringen voor horecapersoneel steeg zelfs met 45 procent in één maand tijd. Bij uitzendbureaus was dat 52 procent. Eerder werd al bekend dat een kwart van de Gelderse ondernemingen op omvallen staat.

6 procent meer uitkeringen ten opzichte van april 2019

Hoewel de maandcijfers alarmerend zijn, geeft een vergelijking met een jaar eerder een iets meer bemoedigend beeld. Ten opzichte van april 2019 is het aantal ww-uitkeringen in Gelderland met 6 procent gegroeid.