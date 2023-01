Foto’s laten het verhaal áchter de vluchteling zien: ‘Het zijn mensen zoals jij en ik’

Oekraïense vluchtelin­gen vieren samen orthodoxe kerst in Doetinchem: ‘Voor een thuisge­voel 2.000 kilometer van huis’

DOETINCHEM - Oekraïeners een thuisgevoel geven in een vreemd land. Dat is het doel van de orthodoxe kerstviering die op zaterdag 7 januari wordt gehouden in kerkgebouw De Wingerd in Doetinchem. Verschillende kerkgenootschappen én horecamensen zetten zich in om een mooi kerstfeest voor Oekraïense vluchtelingen te realiseren.

