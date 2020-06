Frauderende ambtenaar Doetinchem kan nog niet gearresteerd worden: ‘Eerst feiten nodig’

De man is niet op heterdaad betrapt door agenten en er ligt ook nog geen politie-onderzoek met bewijzen. Daardoor is er nog geen basis voor arrestatie van de inmiddels ex-ambtenaar, zegt Klok. ,,In een dergelijk onderzoek kunnen wij alleen iemand aanhouden met toestemming van de officier van justitie. Maar daarvoor moet er eerst een stevige basis liggen met bewijzen tegen een verdachte.”



De kans dat de frauderende ambtenaar zijn mogelijke aanhouding ontloopt, bijvoorbeeld door naar het buitenland te vluchten, is volgens Klok ‘theoretisch zeker mogelijk’. ,,Maar we moeten nu eerst feiten verzamelen. Op basis daarvan bekijken we samen met het Openbaar Ministerie welk vervolg deze zaak krijgt”, zegt hij. Dat de fraude al naar buiten is gebracht zonder dat er iemand is opgepakt, noemt Klok ‘een keus van de gemeente Doetinchem’.