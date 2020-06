Frauderende Doetinchemse ambtenaar begon klein, maar sluisde steeds meer geld weg

‘Wij zetten alles op alles’

Via de civiele zaak wil Doetinchem de inmiddels ex-ambtenaar dwingen het geld terug te betalen. Het is nog maar de vraag of dit lukt, omdat niet duidelijk is waar het geld is gebleven en of het er überhaupt nog is. Toch wil Doetinchem er alles aan doen om het terug te krijgen. ,,We zetten daarvoor uiteraard alles op alles”, zegt een gemeentewoordvoerder. Een beslaglegging op persoonlijke bezittingen van de man, zoals zijn huis en auto, is daarvoor één van de belangrijkste mogelijkheden.