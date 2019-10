Friese paarden en dominee die koningspaar trouwde, vervolmaken uitvaart van Achterhoekse jonkheer

De jonkheer - geboren in 1939 in Heerjansdam - kwam in 1985 in bezit van kasteel De Kelder, ook wel bekend als havezate Hagen, gelegen aan de rand van de Kruisbergse bossen. Aanvankelijk woonde hij op het kasteeltje, later ging hij vlak naast wonen in de belendende woning 't Pallandtje.



De jonkheer, die een broze gezondheid had, werd vorige week donderdagmorgen naar het Slingeland Ziekenhuis gebracht, waar hij de achterbuurman van was. Diezelfde middag kwam hij al te overlijden. Jonkheer Floris wordt bijgezet in het familiegraf in Den Haag.