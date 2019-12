GA Eagles-fan toont blote kont op de Vijverberg: De Graafschap reageert verbolgen

update | video Auto met kogelgaten afgesleept na schietinci­dent in de buurt van ziekenhuis in Doetinchem

10:33 DOETINCHEM - In de buurt van het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem is zondagavond een schietincident geweest. Wat er zich precies heeft afgespeeld, is op dit moment nog onduidelijk. Volgens de politie zou er één gewonde zijn gevallen, die medisch is behandeld.