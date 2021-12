Gans zit avond en nacht vast aan visdraad en tak: brandweer kan dier pas dag later bevrijden

Prachtig lichtspek­ta­kel in Doetinchem: kerk, plantsoen en De Bleek lichten op

DOETINCHEM - Het is een prachtig schouwspel vol licht. De toren van de Catharinakerk in het stadshart van Doetinchem is rood uitgelicht, terwijl blauwe stralen in de lucht schijnen.

14 december