‘Gas op de plank’ is niet aan Basteom besteed, maar des te meer aan GWVV

Klappertan­den bij techniekex­po in Aerdt door kapotte verwarming: ‘Gelukkig laat het publiek ons níet in de steek’

Uitgerekend op de dag dat er in het kerkje van Aerdt een kunst- een techniekexpositie plaatsvindt, laat de techniek het afweten. De verwarming in de bezoekersruimte is stuk, zodat de hobby- en vakmatige exposanten noodgedwongen hun winterjassen aan moeten houden.