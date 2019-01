Gaslek in Doetinchem doordat bewoner palmen wil planten

vrijdag interview Eén grote moestuin voor de stadsboe­rin en recensent Ellen Willems

15:01 Ellen Willems (44) wordt stadsboerin. Op een lap grond van 1,5 hectare bij de voormalige gevangenis De Kruisberg in Doetinchem gaat Willems - vooral bekend als recensent van restaurants - een moestuin van formaat beginnen. Dit met als doel de natuur dichter bij de mens brengen. Want zelfs in de Achterhoek is dat nodig.