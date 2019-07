Gebroken pootje jonge steenuil gespalkt na aanrijding in Wehl

,,Ik heb het pootje gespalkt met twee houtjes, net zo groot als ijsstokjes, om het pootje goed recht et houden zodat het bot weer kan aanhechten”, zegt Joke Holtslag van de roofvogelopvang. De Doetinchemse wijkagent Mikel Kleinpenning zette een verterende foto van het tafereel op Twitter.



Holtslag werd vannacht rond 01.00 uur uit bed gebeld door de agenten, die vroegen of zij nog even konden langskomen met de gewonde uil. De breuk bleek dus te spalken, maar volgens Holtslag is het nog even afwachten of het pootje goed herstelt. ,,We hopen dat er geen pezen of iets dergelijks zijn beschadigd”, zegt ze.



Intussen wordt het uiltje vertroeteld in Barchem, en krijgt op maat gesneden stukjes muis gevoerd en insecten op een plateautje. ,,Zodat hij het pootje niet hoeft te belasten”, zegt Holtslag.



De jonge steenuil blijft zeker nog drie tot vier weken in Barchem, waarna wordt beoordeeld of de roofvogel voldoende opgeknapt is om weer losgelaten worden bij de plek in Wehl waar hij is gevonden.