Gedupeerde kinderen krijgen toch clinic en stadiontour bij Schalke en De Graafschap

8 bekeurin­gen voor rijden onder invloed in Doetinchem

14 oktober DOETINCHEM - In Doetinchem zijn vrijdag en zaterdagnacht acht automobilisten bekeurd omdat ze onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur zaten. Vijf boetes daarvan zijn uitgedeeld tijdens een controle in avond en nacht in de binnenstad, onder andere aan de Raadhuisstraat.