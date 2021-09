Geen blauwe of roze, maar groen-witte muisjes op beschuit na bevalling in Achterhoek

Wat zijn ze trots. Met glunderende ogen kijken Lin Janssen (26) en Ben de Roo (30) naar hun kersverse dochter Pip, die ligt te slapen in een couveuse op de kinderafdeling van het ziekenhuis in Doetinchem. Pip kwam deze week ter wereld. Weliswaar een paar weken te vroeg - ze moet nog zeker anderhalve week in het ziekenhuis blijven - maar dat mag de pret voor haar ouders drukken. Met een beschuitje vieren Lin en Ben de uitbreiding van hun gezin.

Het is niet zomaar een beschuitje. Op het krokante schijfje deeg liggen, op een bedje van boter, tientallen groen-witte korrels van anijs en suiker. Muisjes, in de kleuren van de Achterhoekse vlag. Sinds deze week kan er op de kraamafdeling van het Slingeland gekozen worden voor de regionale variant van de Hollandse traditie om na de geboorte beschuit met muisjes te eten.

Kleuren van de stad of streek

Het idee van muisjes in de kleuren van een streek of stad is afkomstig van Stadgenootjes, een bedrijf van twee Rotterdamse ondernemers. De Achterhoekse muisjes zijn na muisjes in de kleuren van onder meer Friesland (rood-blauw-wit), Limburg (groen-geel-rood) en Amsterdam (rood-zwart-wit) de twaalfde variant van de collectie van het bedrijf.



Toen de Achterhoekse versie verscheen kon het ziekenhuis in Doetinchem niet achterblijven en haalde men daar de groen-witte muisjes in huis. ,,We vonden het een superleuk initiatief”, vertelt een woordvoerder. ,,En er wordt door ouders ook heel positief op gereageerd. We hebben nog steeds roze en blauwe muisjes, maar steeds meer ouders kiezen voor de nieuwe kleuren.”

Kraamvisite

Zo ook Lin en Ben. ,,We zijn trots dat we met z'n tweeën een Achterhoekertje op de wereld hebben gezet” vertelt Ben. ,,Daar horen natuurlijk muisjes in gepaste kleuren bij. We vonden ze erg lekker. Zo lekker zelfs, dat we ze mee naar huis nemen. Onze niet-Achterhoekse familie krijgt gewoon groen-witte muisjes als ze op kraamvisite komen.”

