Geen geschikte woonplek voor Jean en Joop: hoe dit stel na 64 jaar uit elkaar werd gedreven

,,In anderhalf jaar tijd is documentairemaker Frans Bromet drie keer langs geweest. Binnen twee minuten vergeet je dat de camera er is. Bromet wilde écht een maatschappelijk probleem tonen. De partner die geestelijk en fysiek achteruit gaat, of in het geval van mijn ouders beiden, en dan de vraag hoe verder. Het probleem wordt nog veel erger omdat mensen steeds langer thuis wonen. Dat laatste is op zich hartstikke mooi. Wij hebben het huis van mijn ouders in Hengelo destijds ook laten aanpassen.’'