Geen Noordtak door Liemers en de Achterhoek, nu onderzoek opzij geschoven is? ‘Stap vooruit voor ons’

,,Ik ben blij dat er wordt gekozen voor zorgvuldigheid. Als er een goed en onafhankelijk onderzoek komt, ben ik ervan overtuigd dat een Noordtak helemaal niet nodig is.”



Steintjes zegt dit, nu taatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) de motie die het onderzoek naar de Noordtak mogelijk moet maken, voorlopig terzijde heeft geschoven. ‘Uitvoering van de motie De Groot (die onderzoek wil naar de maatschappelijke en economische meerwaarde van de Noordtak van de Betuweroute) is vooralsnog niet aan de orde’, schrijft Heijnen in een brief aan de Tweede Kamer.



Daarin licht de staatssecretaris de Kamerleden in over de uitkomsten van de Landelijke OV- en Spoortafel van 16 juni. Dat is een overleg met bestuurders van overheden, vervoerders, ProRail en Reisorganisaties over de toekomst.