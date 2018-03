Geen politieke aardverschuiving in Doetinchem

Er was genoeg tumult in de Doetinchemse gemeenteraad het afgelopen jaar. Verschillende raadsleden verlieten hun partij om onder een andere naam verder te gaan. Een afstraffing van de kiezer bleef echter uit. Het CDA blijft de grootste partij, zij het dat de fractie met 6 zetels één stoeltje minder heeft dan vier jaar geleden.

Gelijk

PvdA en SP gaan beiden van 5 naar 4 zetels. De VVD blijft ten opzichte van vier jaar geleden gelijk: 4 zetels. De partij kreeg er halverwege de vorige periode een gratis zetel bij door de overstap van Henk Mourik van GemeenteBelangen Doetinchem naar de VVD. Die bonus zijn de liberalen dus weer kwijt. D66 komt opnieuw met 3 zetels in de raad. De complete D66-fractie, teruggebracht tot 2 personen door het tussentijds vertrek van Ellenus Venema, stapte enkele maanden geleden op om onder de naam Lokaal Belang Doetinchem door te gaan. Die partij haalde bij de verkiezingen van woensdag zoals het er nu naar uitziet 2 zetels. ,,Maar het is een voorlopige uitslag. We zijn nog niet helemaal zeker van de verdeling van de restzetels", zei burgemeester Mark Boumans bij het voorlezen van de einduitslag.

Op sterkte

GemeenteBelangen Doetinchem haalde 2 zetels, net als vier jaar geleden. Zij verloren halverwege de rit oprichter Ed de Rechteren van Hemert, die overleed. Opvolger Henk Mourik stapte over naar de VVD, waardoor de partij nog 1 zetel over had. Nu is zij dus weer op sterkte. De partij zette vraagtekens bij de overstap van Kemper Kip naar een plek dicht bij woonwijk De Huet, en haalde dan ook veel stemmen op De Huet.

GroenLinks groeide van 2 naar 3 zetels. ,,Ik had niet verwacht dat we zouden verliezen", sprak lijsttrekker Karin Kamps na afloop. ,,We hebben het goed gedaan de afgelopen vier jaar. We hebben duurzaamheid op de kaart gezet."

Verslagenheid

Grote verslagenheid aan de tafel waar de leden van de Partij voor Lokaal Maatwerk hun nederlaag verwerkten. De partij van Ans Putman en Robert Ooms ging van 2 naar 1 zetel. ,,Ik doe dit al twintig jaar en nu gebeurt dit. Ik heb geen flauw idee waar het aan ligt." Ook de SP verloor, van 5 naar 4 zetels. ,,Ik denk dat het vooral aan het landelijke beeld lag, dat niet gunstig was voor de SP", aldus lijsttrekker hans Boerwinkel.

Blijdschap

Even verderop was er blijdschap, bij SGP/ChristenUnie, dat van 1 naar 2 zetels groeide. ,,Super, ik had dit bijna niet voor mogelijk gehouden", zei raadslid Ewout de Jong. Henk (wethouder Henk Bulten van Financiën) en ik hebben keihard gewerkt, al was dat voor de buitenwacht niet altijd goed te zien. Ik denk dat we betrouwbaarheid hebben uitgestraald. Het is voor een partij als de onze heel moeilijk om nieuwe kiezers te winnen, vooral onder jongeren. Maar het is kennelijk toch gelukt."

Winnares