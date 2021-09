Geen treinen tussen Doetinchem en Terborg door tegenslag bij spoorwerkzaamheden

Bevallen in Zutphens ziekenhuis? Dat kan vanaf vrijdag niet meer door personeels­te­kort

16 september ZUTPHEN/ DOETINCHEM - Zwangere vrouwen kunnen vanaf vrijdag niet meer bevallen in het Gelre ziekenhuis in Zutphen. Er is een tekort aan verpleegkundigen, waardoor ‘de kwaliteit van zorg onvoldoende kan worden gegarandeerd’.