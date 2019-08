Geen uitbreiding aantal staanplaatsen op Spinnekoptribune van De Graafschap

video Nieuw Caribisch eetcafé op plek van De Kleine Balkan in Doetinchem

21 augustus DOETINCHEM - Caribe Eetcafé is de naam van het nieuwe Caribisch restaurant in de Van Cappellenstraat in hartje Doetinchem. ,,Over al het eten - lunch en 's avonds - ligt een Caribische tint”, zegt Marcelin Elmendorp, de eigenaar van het restaurant. ,,Maar we serveren ook gewoon een biefstukje.”