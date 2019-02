Gekkenhuis bij opening van H&M in Doetinchem: ‘Heb je die rij gezien?’

Ayse Tütüncü was de allereerste persoon die de winkel betrad. Liefst twee uur voor de opening had ze zich al gemeld op de rode loper. Tütüncü (48) is dan ook een echte fan van H&M. Ze komt er meerdere keren per maand.



Zij werd op de rode loper geflankeerd door jong en oud. Tienermeisjes, vrouwen met kinderwagens, hier en daar een jongeman: de opening van de nieuwe H&M bracht veel teweeg. In die zin leek het wel op de opening van The Sting in 2017, ook in de Hamburgerstraat. ,,Heb je die rij gezien?”



Ook Larissa Altenburg van de marketingafdeling van H&M is onder de indruk. ,,We proberen van iedere opening een feestje te maken. Zo'n lange rij is dan ook iets wat we graag zien. We zijn blij dat we op deze toplocatie zitten.”