Gelderland in cijfers: 'Veel' sterfgevallen in Achterhoek, meeste verhuizingen in Wageningen

bevolkingscijfersDOETINCHEM/ WAGENINGEN - In het verspreidingsgebied van De Gelderlander overleden het afgelopen halfjaar relatief de meeste mensen in de Achterhoek. Wageningen kende naar verhouding juist de meeste verhuizingen. Dat blijkt uit de nieuwe bevolkingscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Wie de cijfers naast elkaar legt, ziet dat in het eerste halfjaar van 2018 naar verhouding veruit de meeste mensen in de gemeenten Rheden (in totaal 332) en Renkum (222) overleden. In de Achterhoek ligt het sterftecijfer in meerdere gemeenten boven het gemiddelde. In Oude IJsselstreek lieten het afgelopen jaar 245 mensen het leven, in Berkelland waren dat er 266 en in de gemeente Doetinchem 325.

Dat het sterftecijfer in de Achterhoek relatief vrij hoog ligt, is niet iets van de laatste maanden. Dat was vier jaar geleden ook al zo, tonen de cijfers van het CBS aan. Een belangrijke verklaring is de vergrijzing.

Bevolkingskrimp

In de Achterhoek ontbreekt een grote groep mensen tussen de 20 en 40 jaar, concludeerde statisticus en socioloog Manfred te Grotenhuis eerder dit jaar al. Dat deed hij op basis van onderzoek naar krimp, ontgroening en vergrijzing in de streek. Hij voorspelt dat er op termijn een bevolkingskrimp in de Achterhoek ontstaat door de scheve leeftijdsopbouw.

Hoewel de Achterhoek bekend staat als een zogenaamde krimpregio, is daar nu niet of nauwelijks sprake van, stelt Te Grotenhuis. De actuele cijfers van het CBS ondersteunen zijn bewering.

Meeste verhuizingen in Wageningen

Volledig scherm Studenten krijgen les aan de universiteit van Wageningen. © ANP Wageningen is naar verhouding de gemeente met meeste nieuwkomers en vertrekkers. Maar liefst 1.964 mensen verlieten de kleine gemeente in de eerste helft van 2018. Daar kwamen er 1.897 voor terug. Alleen in het piepkleine Rozendaal vestigden zich naar verhouding meer mensen.



Volgens onderzoeksbureau Local Focus hebben de vele wisselingen te maken met het grote aantal internationale studenten dat Wageningen telt. Zij verblijven vaak maar een paar maanden in de stad voor hun opleiding, maar staan wel als inwoner geregistreerd.

Vluchtelingen

Naast Wageningen valt de gemeente Grave op met de nodige verhuizingen. In de Noord-Brabantse plaats staat een asielzoekerscentrum. Vluchtelingen die aankomen bij een azc, worden automatisch ingeschreven bij de gemeente waarin het azc staat, legt Local Focus uit. 'Zodra zij deze gemeente weer verlaten, omdat ze bijvoorbeeld een verblijfsvergunning hebben gekregen en elders gehuisvest worden, worden zij weer uitgeschreven.'

Babyboom in Overbetuwe en Renswoude

Beschuit met muisjes was er de laatste tijd, vergeleken met andere gemeenten, opvallend vaak in Overbetuwe en Renswoude met respectievelijk 232 en 40 geboortes. Net als Rozendaal is Renswoude een kleine gemeente. Een tiental extra geboortes springt dan al snel in het oog.