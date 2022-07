Gemeenten spreken zich met ‘sympathie-voor- de-boeren-moties’ uit tegen stikstofbeleid: symboolpolitiek?

Mag een boer bij de provincie meestemmen over de stikstof­plan­nen?

ARNHEM - Verschillende Statenleden in diverse provincies hebben direct belang bij stikstofplannen. Ze zijn lid van belangenorganisatie LTO of hebben een melkveehouderij dichtbij de natuur. Volgens NRC stemden ze toch mee met stikstofplannen in hun provincie. Gedragscodes staan dat echter niet toe. Zes vragen over belangenverstrengeling.

