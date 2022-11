Gerrit doopt zijn wielercafé om tot WK-kroeg ‘We can come an end’: ‘Ik doe het voor Louis’

Ja, natuurlijk heeft Geuvers getwijfeld of hij het wk-voetbal in Qatar wel moest uitzenden in zijn café aan de Spinbaan in Doetinchem. ,,Ja, dat was eigenlijk helemaal niet mijn bedoeling. Ik vond Qatar van het begin af aan al een slecht plan. En tot nu toe gaat het nog vervelend en moeizaam”, zegt de 59-jarige Doetinchemmer, vooral doelend op de ophef om de regenboogband te dragen én het Fifa-veto tegen het België-shirt met ‘Love’ in de kraag.

‘Samen leuke tijd beleven, denk dat mensen daar behoefte aan hebben’

En dat dus in een café met een bijzondere en zéér actuele naam: We can come an end. Die volgens Geuvers raakvlakken heeft met de originele naam Parijs is nog ver. ,,Die wieleruitspraak heeft een karakter van humor en is hoopvol. ‘We can come an end’ is eenzelfde uitspraak van hoop, het is allemaal mogelijk.”