Gestolen spullen uit partycentrum Olde Beth staan bij buurman in huis

,,Het huis was ingericht met onze spullen. Onvoorstelbaar”, zegt Adil Karakaya (50), eigenaar van de Olde Beth die wordt geëxploiteerd door zijn zoon Kadir (29). Tijdens een picknick achter de Olde Beth ontdekte de familie dat de spullen die al maanden verdwenen, bij de buren in huis stonden.



Karakaya: ,,De auto van de buurman stond op ons grasveld en we gingen vragen of hij die wilde wegzetten, zodat de kinderen konden spelen en voetballen. Maar aanbellen kon niet, dus klopten we op het raam. Zagen we binnen ineens onze spullen staan!”