Getuige in het ziekenhuis: rechtszaak fatale woningbrand Doetinchem aangehouden

DOETINCHEM - Omdat een getuige in het ziekenhuis blijkt te liggen, is de rechtszaak over de fatale woningbrand aan de Papaverstraat in Doetinchem aangehouden. De zaak zou donderdag 17 mei behandeld worden bij de rechtbank in Zutphen. De nieuwe datum is 15 augustus.