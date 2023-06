Gevaarlijke fietsoversteek bij basisschool op de schop na wéér een ongeluk: rotonde lijkt de oplossing

Zonder ingrijpen van de truck-bijrijder had vrouw op scooter mogelijk niet meer geleefd

Dat scheelde niet veel. Oké, een 42-jarige scooterrijdster kwam wel ten val en raakte daardoor gewond. Maar als de bijrijder van een vrachtwagenchauffeur niet had ingegrepen op de rotonde in Ahaus was de vrouw waarschijnlijk onder de wielen van de truck beland. Met mogelijk fatale gevolgen.