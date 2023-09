Gezocht: wie wil het koetshuis van Kasteel Slangenburg exploiteren?

Als tiener vervulde Maria (65) al een sleutelrol bij kwetsbare gezinnen, nu zit ze vijftig jaar in de zorg

Ze was 14 toen ze voor haar werk al een moederrol vertolkte. Later ontfermde ze zich vooral over ouderen. De rode draad door het leven van Maria Wassing (65) is klaarstaan voor andere mensen. En dat al vijftig jaar.