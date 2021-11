GGD Noord- en Oost-Gelderland: ‘Kom niet zónder afspraak naar de testlocaties’

WEHL - Mensen die getest willen worden op corona, kunnen in Wehl niet zonder afspraak komen. Dat laat de GGD Noord- en Oost-Gelderland nogmaals via Twitter weten. De beslissing om het testen zonder afspraak te stoppen, werd vorige week al gemaakt toen de vraag naar coronatests explosief toenam.

,,Het is belangrijk dat mensen eerst een afspraak maken en niet meer zomaar naar de testlocatie komen”, liet een woordvoerder van de GGD Noord- en Oost Gelderland eerder al weten. Mensen die zich toch zonder afspraak bij de dienst melden, kunnen niet worden geholpen. Wanneer testen zonder afspraak weer mogelijk is, is niet duidelijk. ,,Dat kunnen we niet inschatten.”

Het testen zonder afspraak werd ingevoerd om het testen bij de GGD laagdrempeliger te maken. In de Achterhoek was dat alleen bij de locatie in Wehl mogelijk.

Winterklaar

Bij de megatestlocatie van de GGD kunnen dagelijks maximaal 1020 test uitgevoerd worden. Onlangs was het tentencomplex één dag gesloten om het geheel winterklaar te maken. ,,We hadden niet verwacht deze winter ook nog open te zijn”, aldus de woordvoerder. ,,We zijn continu bezig met op- en afschalen naargelang dit nodig is.”

De GGD kampte de afgelopen dagen regelmatig met problemen bij het maken van een afspraak. Zowel telefonisch als online bleek het, met name in de ochtenduren, heel lastig om een afspraak in te plannen. ,,We vragen mensen dat mocht het druk zijn om telefonisch of online een afspraak te maken het op een later moment nog eens te proberen. Wij hopen op een spoedige stabilisatie’’, is de reactie van de GGD op de problemen.