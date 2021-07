GGD stopt met testen vakantiegangers in Noord- en Oost-Gelderland: ‘Cijfers zijn nu te hoog’

Sinds zondag is het niet meer mogelijk om je bij een GGD-locatie in de regio Noord- en Oost Gelderland te laten testen voor je reis. Woordvoerder Trea ten Kate: ,,De besmettingscijfers zijn nu zo hoog, dat we prioriteit moeten geven aan het testen van mensen met klachten. Dat is de belangrijkste taak van de GGD, dus iedereen met klachten kan zich gewoon laten testen.”

Het is onbekend wanneer er weer een afspraak voor een reistest bij GGD NOG gemaakt kan worden. Ten Kate: ,,Het hangt af van het aantal besmettingen in Nederland.”

Geen afspraken meer

GGD IJsselland plande de afgelopen dagen al geen nieuwe afspraken meer in, want het laboratorium had te veel tijd nodig om alle testen te verwerken. ,,Vanaf vandaag kun je weer een afspraak maken voor een coronatest bij de GGD IJsselland,” zegt woordvoerder Hans Lambrechts. Wel kan dit alleen voor PCR-testen. ,,We zijn gisteren gestopt met het aanbieden van antigeentesten (sneltesten, red.). Dat was eerder al besloten.”

Bij de GGD’s is onbekend hoeveel uitslagen te laat aankomen.

‘Weinig klachten’

GGD NOG zegt weinig klachten te krijgen over verlate testuitslagen. ,,De uitslag is er meestal snel, maar het kan toch tot 48 uur kan duren. Wij zijn niet aansprakelijk zijn voor een te late uitslag.”

GGD IJsselland krijgt vooral vragen van mensen die er niet in slagen de QR-code op te halen in de CoronaCheck-app of die niet goed weten waar ze de gezochte informatie kunnen vinden, volgens Lambrechts.

Vakantiegangers die zich niet bij ‘hun’ GGD-locatie kunnen laten testen, worden doorverwezen naar andere GGD-locaties of commerciële testbedrijven. Deze commerciële tests zijn gratis als de afspraak via overheidswebsite testenvoorjereis.nl wordt gemaakt.