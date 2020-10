Gifvatenaffaire: Karen Kamps levert zetel GroenLinks in en stapt uit Doetinchemse raad

Kamps werd begin deze week landelijk nieuws. Ze zetten de kwestie rond de 1.300 gifvaten die staan op de Voltastraat op de politieke agenda en tv-programma De Monitor maakte er een geruchtmakende uitzending over die maandag te zien was. Dinsdag kreeg ze van haar fractiegenoten te horen dat het vertrouwen in haar was opgezegd vanwege solistisch optreden, onder meer in dit dossier.