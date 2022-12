Glas in de bedjes: schade door vuurwerk bij kinderdagverblijf in Doetinchem

Autobrand in Terborg is al de zesde in twee maanden tijd in regio: politie ziet geen verband

TERBORG - Opnieuw is er een auto uitgebrand in de regio, dit keer ging in Terborg woensdagavond laat een wagen in vlammen op. Het is de zesde autobrand in twee maanden tijd. De andere vijf waren in Doetinchem.

22 december