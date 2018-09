Goudinkoper trekt bivakmuts van hoofd overvaller, daders weg zonder buit

Monuta schenkt 3.000 euro voor voorstel­ling over laatste levensfase

15:47 DOETINCHEM - Uitvaartverzorger Monuta schenkt 3.000 euro aan de Doetinchemse theaterorganisatie 't Zwerk, diebezig is met een voorstelling over de dood. De voorstelling gaat over 'voltooid leven', waarbij mensen door euthanasie een einde willen maken aan hun leven.