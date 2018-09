Graafschap-fans herdenken overleden voetballer Tijmen (13)

Column Stadse Fratsen: Afwas

15 september Hoe kun je nou een huis kopen zonder afwasmachine? De vraag werd 2,5 jaar geleden gesteld door de zoon van mijn vriendin. Zijn moeder - aan haar was de vraag gericht - was ongevoelig voor de kritiek. Ik vond dat hij ergens wel een punt had. Maar het is nou eenmaal niet anders. In de kleine keuken is geen plek voor een afwasmachine.