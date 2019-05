Graafschap-supporters totaal aangeslagen na degradatie: ‘Club verdient Eredivisie niet’

De teleurstelling is zelfs zo groot, dat zij niet klappen voor de eigen spelers.

Sommige supporters zeggen dat de spelers van hun club het in de eerste helft van het seizoen hebben laten liggen. ‘Typisch De Graafschap’, is wat anderen zeggen. ,,Zelfs met een overwinning op zak kunnen ze het thuis zo verspelen met een draak van een wedstrijd”, zegt een supporter.

‘Hond uitlaten en naar bed’

Supporter Frans Heister kwam met vrouw Daniëlle en kinderen naar de wedstrijd. Hij druipt al snel af richting huis nadat hij zijn club heeft zien verliezen. ,,Ik zou morgen later op werk komen. Dat hoeft nu niet meer. Normaal blijf ik in de kantine hangen en ben ik als laatste weg. Nu heb ik daar geen zin meer in, ik ga naar huis. Ik ga de hond uitlaten en naar bed.”

Zijn vrouw Daniëlle is optimistischer gestemd. ,,Volgend jaar komen we weer terug, zo gaat het vaker bij De Graafschap.”

‘Thuis maar aan het bier’

Heister had al een slechte laatste maand. Hij is fanatiek Ajax-supporter. ,,Maar om dat verlies heb ik geen nacht wakker gelegen verder, hoor.”

Stefan Antink (26) uit Hengelo reageert ook diep bedroefd. ,,Dit hadden we niet verwacht. We hadden verwacht dat De Graafschap het thuis af zou maken. Het laat wel zien dat de club het niet verdient om in de Eredivisie te spelen. We gaan nu thuis maar aan het bier.”

Hoopvol

Drie jongens die voetballen bij De Graafschap Onder-17 zijn ook teleurgesteld. Cas Radstake uit Lochem: ,,Ik ben nog hoopvol dat het goed gaat komen volgend jaar. Als ze het team bij elkaar houden, tenminste.”