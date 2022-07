Grand-café Hendrixen in Doetinchem gaat dicht na negen jaar; nog geen duidelijkheid over eventuele overname

De keuze is reuze bij De Graafschap: kans bestaat dat spelers worden verhuurd

De selectie bij De Graafschap is enorm voor een club in de Keuken Kampioen Divisie. Ook de ‘B-ploeg’ klopt aan de deur. Dat bleek dinsdag in Oss waar competitiegenoot TOP met 0-4 werd weggespeeld.

13:21