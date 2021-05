Grandcafés Hendrixen en De Bank doen terras pas begin juni open

video Poes Doerak na vijf dagen eindelijk uit boom gered: ‘Geloof dat ik een hartslag van 180 heb’

15:46 DOETINCHEM - Eindelijk. Poes Doerak is woensdagmiddag rond 14.15 uur gered uit een boom. Eigenaar Edo Hermsen en boomverzorger Jaap Luit uit Velp gaan met een hoogwerker dertig meter de lucht in om het dier uit een eik in De Kruisberg te halen, pal achter het Slingeland Ziekenhuis.