Groei Iselinge 'lang niet genoeg' om lerarentekort op te lossen

Maar de kentering is daarna gekomen en de groei houdt nog wel even aan, verwacht Elise Veenhuis van Iselinge Hogeschool. ,,Er zijn meerdere redenen voor de groei, de belangrijkste is dat de daling die is ingezet door de toelatingstoets voor de pabo, zich heeft hersteld. Ook scoren we al een aantal jaren goed in de Keuzegids HBO en beginnen weer meer jongens aan de pabo.’’



Ter illustratie: een paar jaar geleden terug was het percentage jongens dat meester wilde worden nog rond de 25 procent, inmiddels is dat gestegen tot bijna 40 procent. ,,Een goede ontwikkeling, want basisschoolleraren moeten een afspiegeling van de maatschappij zijn. Afwisseling tussen juffen en meesters is bovendien beter voor de kinderen’’, zegt Veenhuis.