GroenLinks Doetinchem boos: foto van ‘piet met negroïde uiterlijk kwetsend’, Buha verwijdert beeld van Facebook

Buha is in de gemeente Doetinchem verantwoordelijk voor de openbare ruimte. De dienst dacht behulpzaam te zijn door een dienstauto met chauffeur beschikbaar te stellen, om Sinterklaas en twee pieten te vervoeren voor de viering op basisschool De Zonneboom op Oosseld.

‘Erg teleurgesteld’

Maar Buha zette een foto van de piet met negroïde uiterlijk op haar eigen Facebookpagina en dat schiet de fractie van GroenLinks in het verkeerde keelgat. GroenLinks noemt de foto ‘kwetsend’ in vragen hierover aan het college van burgemeester en wethouders.

‘Wat ook nog kwetsend is, is dat er ook nog een Buha-medewerker bij stond’, vindt GroenLinks. ‘Landelijk zijn er geen zwarte pieten meer en als gemeente volgen wij het landelijk beleid. Wij zijn erg teleurgesteld’.

Volgens het college had Buha niets te maken met de organisatie van het sinterklaasfeest en werd het ‘geconfronteerd met de situatie’ bij aankomst. ‘Buha vind het spijtig dat er een foto is gedeeld via Facebook’, stelt het college.



In eerste instantie bleef de foto op de Facebookpagina staan, blijkt uit een vervolgvraag van GroenLinks. Toch is de foto nu verwijderd.