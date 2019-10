‘Groep vechtersbazen leek uit op geweld in Doetinchem’’

Rick Aalbers

Doetinchem

De ruziemakers die zich afgelopen weekend op zeer gewelddadige wijze tegen de politie keerden in Doetinchem, waren speciaal naar de stad gekomen om te vechten. ,,De indruk bestaat dat de groep van het begin af aan uit was op geweld en dat is zorgelijk”, zegt burgemeester Mark Boumans van Doetinchem.

Boumans is geschrokken van de geweldsexplosie in zijn stad, die hij ‘hoogst ongewoon’ noemt. ,,Doetinchem is een veilige stad waar het gezellig uitgaan is. In mijn 2,5 jaar hier als burgemeester is er heus wel eens wat gebeurd, maar dit was sterk grensoverschrijdend en shockerend voor iedereen die erbij was”, zegt hij.

In de nacht van zaterdag op zondag tegen 3.00 uur begon een groep van tien mensen te vechten in Club 22-24 in de Grutstraat. Nadat de groep na tussenkomst van de politie op straat was gezet, liep het daar helemaal uit de hand. In de Korte Kapoeniestraat werd iemand mishandeld, het slachtoffer is nog zoek.

Vervolgens keerde de groep zich tegen de politie en het aantal vechtersbazen groeide snel tot aan tot ongeveer 50 man. ,,Er werd extreem veel geweld gebruikt door zeer agressieve mensen die er op los sloegen”, zegt politiewoordvoerder Simen Klok. ,,Toen collega’s wilden ingrijpen, kwam er direct veel agressie hun kant op. Zij moesten een linie vormen om zichzelf te beschermen. En dat zegt veel, want dat gebeurt niet vaak. Dit was een uitzonderlijke situatie. Zulk massaal geweld als dit zien wij niet vaak en al helemaal niet in Doetinchem.”

Uiteindelijk zijn ‘slechts’ vier mannen gearresteerd uit de groep van 50 vechtersbazen. Politiewoordvoerder Klok daarover: ,,De prioriteit lag bij het herstellen van de rust in Doetinchem. Wij hebben de vier mannen opgepakt die zich op dat moment het meest misdroegen.”

Volgens Klok mag wel verwacht worden dat de komende dagen meer vechtersbazen worden gearresteerd.

Boumans wil dat alle verantwoordelijken gepakt worden om hen passend te straffen. ,,Ik wil precies weten wie hierbij betrokken is geweest, zodat we eventueel kunnen kijken naar horeca- of centrumverboden.”

Ook wil Boumans weten hoe de groep zo snel kon aangroeien en of dat afgesproken werk is geweest.