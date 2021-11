Groepen jongeren op de vuist na stappen in Doetinchem; politie grijpt in

Ingrijpen politie

Nagenoeg alle restaurants en cafés in de Grutstraat, dé horecastraat van Doetinchem, hielden zich aan de nieuwe coronaregels en sloten rond 20.00 uur de deuren. De vechtpartij tussen twee groepen was later op de avond. Boumans: ,,De politie was in voldoende mate aanwezig en heeft daarin goed kunnen handelen en de rust is wedergekeerd.”



De confrontatie houdt mogelijk verband met een horeca-etablissement waar na 20.00 uur door politie en handhavers diverse overtredingen zijn geconstateerd. Om welke zaak het gaat, wil Boumans nog niet zeggen. ,,We wachten even de bestuurlijke rapportage van de politie af om te kijken of en welke bestuurs- en of strafrechtelijke maatregelen we gaan treffen.”