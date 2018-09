Grootste kinderopvang van Nederland laat Stint nog langer staan

Duidelijk is dat de ongeveer zestig elektrische bolderkarren van Humanitas voorlopig in de stalling blijven staan. ,,We zijn in overleg met leverancier om al onze voertuigen te laten controleren, om te herbevestigen dat ze veilig zijn’’, zegt Van Vugt.



Ouders zijn persoonlijk geïnformeerd over de maatregel of hebben een berichtje gekregen via de speciale ouder-app van Humanitas. Ook is het besluit bekendgemaakt op de website en Facebook-pagina van Humanitas.



In deze regio heeft Humanitas ook opvanglocaties in Millingen aan den Rijn, verder worden kinderen opgevangen in Twente, Brabant, Limburg en het westen van het land.