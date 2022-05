Grote brand in bedrijfshal van scooterhandel in Doetinchem, ‘3000 scooters onbeschadigd’

De vlammen sloegen bij aankomst uit het gebouw. De brandweer, die zo’n dertig brandweerlieden inzet, meldde om 19.40 dat de brand is opgeschaald naar ‘zeer groot’.



Verderop in de hal staan 3000 scooters in kartonnen dozen. In het deel van de werkplaats waar de brand woedde, gaat het om zo’n honderd stuks, aldus eigenaar Armando Muis. Het gebouw dateert uit de jaren tachtig en was eerder van warenhuis Huls, later van webshop Kleertjes.com.