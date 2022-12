Grote politiecontrole bij Vijverberg in Doetinchem, geen vuurwerk gevonden

Dronken fietser zwalkt over fietspad en rijbaan: automobi­list kan ongeluk niet voorkomen

DOETINCHEM - Een dronken fietser is gewond geraakt bij een ongeluk met een auto in de nacht van donderdag op vrijdag in Doetinchem. Het had nog veel erger af kunnen lopen, als de automobilist niet alert had gereageerd.

16 december