Guesthouse van Kees en Daniëlle moest direct dicht vanwege corona: 'We zijn één weekend open geweest’

Avonturiers zijn ze altijd geweest, Kees Hendriksen en Daniëlle Jolink uit Doetinchem. Verre vakanties naar verschillende continenten, lange reizen per auto, overnachten in de jungle onder begeleiding van een gids. Andere culturen, nieuwe mensen ontmoeten. In het achterhoofd zit altijd de gedachte: misschien gaan we een nieuw leven opbouwen in het buitenland.