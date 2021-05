Haalt de brandweer katten uit bomen? Ja, maar deze Doetinchemse doerak klimt alleen maar verder omhoog

DOETINCHEM - De kat zit al sinds vrijdag vast in de boom, aan de Tweede Loolaan in Doetinchem. Zelfs de brandweer, die dus inderdaad wel degelijk op dit soort meldingen afkomt, kon het arme beest niet uit de boom halen. Omwonenden en het baasje zijn ten einde raad.

,,Ze ging er vrijdag vandoor en toen ze zaterdag niet thuiskwam begonnen we ons wel zorgen te maken. Ik ben door de buurt gaan lopen om d'r te zoeken, maar ik vond haar niet. Ook zondag hoorden we nog niks. Heel eerlijk gezegd, had ik het al een beetje opgegeven”, vertelt baasje Edo Hermsen.

,,Ik dacht dat ze al dood was. Totdat ik vandaag een stuk ging hardlopen in het bos, en haar naam riep. Opeens hoorde ik gemiauw terug!”. Zijn kat, met de toepasselijke naam Doerak wat ‘deugniet’ betekent, bleek hoog in de boom te zitten.

Omdat Doerak dusdanig hoog zat, werd de brandweer ingeseind. Die kwam met een hoogwerker te plaatse, maar kom die niet inzetten vanwege de dichte begroeiing.

Dus probeerde ze de tweejarige Doerak uit de boom te jagen met water. Dat had echter een averechts effect; het arme beestje klom uit angst voor het water alleen maar hoger in de boom. Na een uur ‘blussen’ moest zelfs de brandweer de handdoek in de ring gooien.

Er rest Hermsen nog één mogelijkheid: iemand heeft een drone die ze gaan laten vliegen. Hopelijk is het geluid van de drone zo vervelend voor Doerak, dat ze ‘vanzelf’ naar beneden komt.

De hele buurt houdt zich inmiddels bezig met dit kleine drama. Voor Hermsen is het duidelijk: ,,Ik denk niet dat ze vanavond nog naar beneden komt. Ze brengt zichzelf wel vaker in de problemen, zoals haar naam doet vermoeden, maar dit keer is ze zichzelf toch wel voorbij gegaan denk ik. Ze zit wel 20 meter hoog!”