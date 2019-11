Hakenkruis gespoten op politiewagen in centrum Doetinchem

Elektroni­ca­zaak, babywinkel, een parfumerie: Niemand wil Tessa (18) als werknemer

2 november De Doetinchemse Tessa is 18 jaar en wil dolgraag kapper worden. Of werken in een winkel. Maar dat gaat niet. Ze heeft een beperking, waardoor ze extra begeleiding nodig heeft. Doorstuderen zit er niet in. En die baan vindt ze ook niet. Nu zit ze al maanden thuis, net als vele anderen.