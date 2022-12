Hakenkruizen en andere teksten gespoten op Doetinchemse flatgebouwen aan de Leerinkstraat

noodopvang asielzoekers 'Ik heb recente­lijk kinderen opgevangen, die dagenlang geen bed hadden gezien. Dat was te ruiken en dat was te zien’

In een kerk, in een manege, in het gemeentehuis, tussen soldaten op een kazerne. Gemeenten trekken van alles uit de kast om te zorgen dat asielzoekers niet op straat hoeven te slapen. Maar de opvang piept en kraakt.

3 december