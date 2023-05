Han en zijn team houden Natuurpark Overstegen spic en span: 'We begonnen met een groep van drie'

indebuurt.nl Stadsverla­ter Ilse verruilt Doetinchem voor Florida: 'Je hebt hier een stuk meer vrijheid'

Ilse Gerritsen (36) en haar man Tim (38) uit Doetinchem hebben altijd al iets met Amerika gehad. Ze zijn er vaak geweest en als kind zei Ilse al: “Ik ga later in Amerika studeren.” Studeren werd het niet, maar in plaats daarvan zijn ze in 2020 met hun gezin naar Florida verhuisd. Ilse vertelt over hun ervaring en de verschillen tussen Doetinchem en Florida.