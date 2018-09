'Handelaar tilde verzekering en loog over door dure sportpaarden'

Achtergrond Wie stapt over zijn schaduw in de Achterhoek Board?

9:02 DOETINCHEM - Is de Achterhoek Board inderdaad hét instrument waarmee het lukt om als regio als één blok naar buiten te treden? De komende maanden moet blijken of de 49 raadsleden over hun eigen schaduw heen kunnen stappen en denken in algemeen belang (de Achterhoek) in plaats van eigen belang (de eigen gemeente).