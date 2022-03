Handhaving in Doetinchem moet beter: ‘Jeugdgroepen grijpen de macht’

SKB-directeur De Wit initiatief­ne­mer hulp ziekenhui­zen aan Oekraïne: ‘Gebrek aan pijnstil­lers en tourniquet­ten’

WINTERSWIJK - Er is in Oekraïne vraag naar pijnstillers en tourniquetten, zegt Inge de Wit, directeur van het SKB in Winterswijk. De Wit is mede-initiatiefnemer van de hulp van Nederlandse ziekenhuizen aan ziekenhuizen in de Oekraïne.

5 maart