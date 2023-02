Hans Dales stopt als wethouder Doetinchem, Robbert Hummelink voorgedragen als opvolger

Automobi­list opgepakt na veroorza­ken aanrijding Zelhem: verdacht van rijden met drugs op

Een automobilist is maandagmiddag door de politie aangehouden en naar het bureau gebracht vanaf de Doetinchemseweg in Zelhem. Daar had de man een kopstaartbotsing veroorzaakt. Uit een speekseltest bleek dat de bestuurder mogelijk drugs gebruikt had.

30 januari