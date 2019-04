Harde kern Ajax-fans massaal naar Doetinchem om kampioensfeest te vieren, met of zonder wedstrijdkaartje

Vleugel in Slingeland Ziekenhuis om wachten te veraangena­men

17 april DOETINCHEM - Maarten Knikkink, begenadigd pianist, viel de eer te beurt woensdagmorgen de vleugel bij de bezoekersruimte in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem officieel in gebruik te nemen. Knikkink is in het dagelijks leven gipsmeester in het ziekenhuis.